Calciomercato Inter, assalto di Pochettino | Ritorno di fiamma col PSG

L’arrivo di Maurcio Pochettino al PSG ridisegna le strategie di mercato. Nel mirino torna l’interista Milan Skriniar

Tra le note più liete di questa prima parte di stagione dell’Inter c’è sicuramente Milan Skriniar. Dopo una prima stagione alla corte di Conte piuttosto complicata, e le tante esclusioni che lo hanno avvicinato all’addio la scorsa estate, il difensore slovacco si è conquistato sul campo la fiducia del tecnico salentino che gli ha affidato con costanza una maglia da titolare. Una crescita importante da parte del numero 37 dell’Inter che alla vigilia dell’attuale stagione sembrava finito nel mirino di PSG e Tottenham in particolare. Con una verve ritrovata a gennaio proprio i parigini potrebbero tornare all’assalto, con una motivazione in più: l’arrivo di Pochettino. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

L’approdo di Pochettino sulla panchina del Paris Saint Germain al posto di Tuchel ridisegna inevitabilmente le strategie di mercato del club campione di Francia. L’allenatore argentino potrebbe infatti andare a chiedere anche un rinforzo in difesa con lo slovacco dell’Inter che sarebbe adatto alla causa parigina.

Pochettino lo stima sin dai tempi del Tottenham e il PSG potrebbe avere le risorse economiche giuste, approfittando anche dei rapporti di mercato già consolidati nel recente passato con i nerazzurri con l’affare Icardi o il più recente interesse per Eriksen. Conte dal canto suo non vorrebbe privarsi di Skriniar in questo momento e la stessa società spara alto: per provare ad aprire un’eventuale trattativa non si partirà da meno di 50 milioni di euro.