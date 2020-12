Calciomercato Juventus, rivoluzione sulla fascia | Nuovo scambio col Manchester City!

L’involuzione di Alex Sandro potrebbe convincere la Juventus a cercare un nuovo terzino sinistro titolare. Ipotesi di un nuovo scambio col Manchester City: tutte le cifre e i dettagli

Si è concluso nel peggiore dei modi il 2020 di Alex Sandro. Nel tonfo casalingo contro la Fiorentina, infatti, il terzino brasiliano è stato tra i peggiori in campo ed anche autore dell’autogol del momentaneo 2-0 della squadra viola. Una prestazione da incubo che ha chiuso un anno di certo non indimenticabile per l’ex Porto: il 29enne ha saltato quasi due mesi a causa di un infortunio muscolare e più in generale nelle ultime stagioni è apparso in calo e piuttosto involuto. Non è dunque escluso che la Juventus possa iniziare a pensare ad un nuovo titolare per la fascia sinistra. In questo senso, spunta l’ipotesi di un nuovo scambio con il Manchester City. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Bonucci ‘tradisce’ la Juventus | I motivi per l’addio

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO Cobolli Gigli: “Dybala va difeso. Non rinnovate il contratto a Ronaldo!”

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Alex Sandro-Zinchenko | I dettagli

Un profilo ideale per il presente e soprattutto il futuro dei bianconeri potrebbe essere quello di Oleksandr Zinchenko. Il laterale ucraino è finito ai margini al Manchester City ed è diventato a tutti gli effetti una riserva nella rosa di Guardiola. Il 24enne, infatti, ha finora collezionato solo 6 presenze stagionali, una in Premier League, per un totale di 362 minuti. La dirigenza della Juve potrebbe così approfittare della situazione del terzino per proporre un nuovo scambio ai ‘Citizens’ dopo quello tra Cancelo e Danilo, mettendo stavolta sul tavolo Alex Sandro. Il brasiliano ha le caratteristiche tecniche per far parte della squadra di Guardiola, e rispetto a Zinchenko garantisce maggiore affidabilità difensiva. L’ucraino, invece, cinque anni più giovane dell’ex Porto, andrebbe a ringiovanire ulteriormente la nuova Juve di Pirlo ed il nuovo corso bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, avanti tutta per Pogba: colpo subito

Calciomercato, idea nuovo scambio tra Juventus e Manchester City | Tutte le cifre

Il neo allenatore bianconero è inoltre alla ricerca di giocatori con caratteristiche offensive, aspetto questo in cui Zinchenko si fa sicuramente preferire ad Alex Sandro. Il 29enne è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato oltre 30 milioni di euro, così come l’esterno ucraino, legato ai ‘Citizens’ da un contratto ancora più lungo, fino al 2024. Le due società potrebbero così intavolare uno scambio alla pari che accontenterebbe tutte le parti in causa. Occhi puntati dunque anche sul nuovo asse tra Torino e Manchester. Staremo a vedere.