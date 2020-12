Calciomercato Juventus, ultima offerta all’attaccante | Super ingaggio per Dybala

La Juventus vuole anticipare i tempi ed evitare l’asta di calciomercato per Dybala: presentata l’ultima offerta per il rinnovo

La Juventus continua a trattare per il rinnovo di Paulo Dybala. L’argentino andrà in scadenza nel giugno del 2022 e tra un anno esatto potrebbe iniziare ad accordarsi con un’altra società, per liberarsi poi a parametro zero. Uno scenario che la Vecchia Signora vuole assolutamente evitare. Con Pirlo che continua a sostenere di voler recuperare il giocatore, linea condivisa anche dalla dirigenza bianconera, l’intenzione è quella di convincere l’entourage a trovare un accordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, chance da Madrid | Zidane lo ‘scarica’!

Calciomercato Juventus, ultima offerta all’attaccante

Stando a quanto riportato da ‘SkySport’, l’ultima offerta presentata dalla Juventus per rinnovare il contratto a Dybala prevede una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Questo farebbe di Dybala il secondo giocatore più pagato della rosa, dopo l’ingaggio monstre di Cristiano Ronaldo. Il club aspetta adesso una risposta dal calciatore, ma è chiaro che non arriveranno altre offerte al rialzo: pertanto l’argentino dovrà accettare quest’ultima offerta, ritenuto lo sforzo massimo da parte della Juventus. Altrimenti si rischia la separazione e la conseguente cessione già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici ma che combini | Prestiti flop e rischio esuberi!

Su Dybala, d’altronde, si rischia di scatenare una vera e propria asta, con diverse società già attente ai movimenti dell’ex Palermo. Una sua eventuale cessione, adesso, rischierebbe però di svalutare il cartellino del giocatore, non più al massimo della propria condizione e da oltre un anno con un rendimento inferiore a quello che ci si aspettava inizialmente. Real Madrid e Barcellona, seguite da altre squadre inglesi, sicuramente si lancerebbero subito all’assalto dell’argentino per approfittare di un prezzo sicuramente conveniente.