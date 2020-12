Calciomercato Juventus, Tuchel bussa a Paratici | Offre l’ex Inter per Dybala

La Juventus potrebbe concretizzare la cessione di Paulo Dybala sul calciomercato. L’attaccante argentino potrebbe rientrare nelle mire di Thomas Tuchel: di seguito l’ultimo scenario per l’attaccante

Il futuro di Paulo Dybala resta in bilico dopo una prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative con la maglia della Juventus. L’argentino, infatti, non riesce a imporsi nelle gerarchie di Andrea Pirlo con Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo in prima fila. Occhio, quindi, a un possibile scenario di mercato che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane e che porterebbe la Joya in Premier League.

Calciomercato Juventus, Dybala può andare in Premier League. L’idea di Tuchel

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, Thomas Tuchel, ormai certo dell’addio al PSG, potrebbe essere un’idea concreta per il Chelsea, nel caso in cui saltasse la panchina di Frank Lampard. In caso di approdo in Premier, il tecnico potrebbe chiedere la Joya per innalzare il livello del reparto offensivo. Potrebbe verificarsi uno scambio con Mateo Kovacic: il croato è valutato sui 40 milioni di euro. Servirebbe, dunque, anche un conguaglio per concretizzare l’affare, dato che la Juventus cederebbe Dybala per una cifra sugli 80 milioni.