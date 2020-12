Calciomercato Juventus, il big torna in Italia | ‘Assist’ da Pochettino

La Juventus potrebbe tornare all’assalto del big sul calciomercato. L’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG potrebbe essere decisivo per lo scambio. Ecco i dettagli

Marco Verratti potrebbe a sorpresa lasciare il PSG nei prossimi mesi. Il centrocampista italiano ha fatto molto bene nelle ultime stagioni con la maglia del club transalpino, ma gli ultimi sconvolgimenti sulla panchina dei francesi potrebbero fare la differenza anche per il suo futuro. Di seguito le ultime indiscrezioni e tutti gli ultimi aggiornamenti sul suo caso.

Calciomercato Juventus, Verratti può arrivare in bianconero: occhio a Bentancur

Mauricio Pochettino, infatti, non sembra essere totalmente convinto da Marco Verratti che potrebbe dunque essere inserito in un importante scambio con la Juventus. Il centrocampista ex Pescara, infatti, potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con Rodrigo Bentancur che, invece, piace molto al tecnico ex Tottenham. Le caratteristiche del talento bianconero sembrano, infatti, più adatte al tipo di calcio che esprime l’allenatore e potrebbero portare al grande affare sul mercato. Lo scambio potrebbe essere impostato su valutazioni alla pari. Entrambi i centrocampisti, infatti, avrebbero costi intorno ai 50-60 milioni di euro. Vedremo se la pista decollerà o resterà solo un’idea di mercato.