Calciomercato Juventus, chance da Madrid | Zidane lo ‘scarica’!

La Juventus pensa ad un nuovo colpo in difesa per gennaio: spunta Eder Militao, pronto a lasciare il Real Madrid

In attesa di scendere in campo per la sfida del 3 gennaio contro l’Udinese, la Juventus valuta le prossime operazioni di calciomercato. In tal senso, la società torinese, può pensare di puntare un big ormai fuori dal progetto tecnico di Zinedine Zidane a Madrid: Eder Militao.

Calciomercato Juventus, addio Real: occasione Militao

Non è un mistero come la dirigenza bianconera, da tempo, stia cercando rinforzi di spessore per rimpolpare la difesa a disposizione di Pirlo. Con Bonucci e Chiellini spesso out per infortunio, l’idea di Paratici potrebbe chiamarsi Eder Militao. L’ex centrale del Porto, arrivato al Real Madrid per 50 milioni nell’estate 2019, è stato ufficiosamente scaricato da Zinedine Zidane.

Secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, l’allenatore transalpino non ha più fiducia nel brasiliano, preferendogli a più riprese Nacho Fernandez. Ecco quindi che il Real ha tutta l’intenzione di cedere, anche a titolo definitivo, Militao già a gennaio.

Un’operazione che potrebbe prendere forma sulla base di un prestito fino alla prossima estate, nella quale testare il 22enne verdeoro agli ordini di Pirlo. Militao, valutato non meno di 40 milioni, in questa stagione ha accumulato 3 presenze e soli 224′, per un addio tra poche settimane che appare praticamente scontato.