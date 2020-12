Calciomercato, top player ‘gratis’ | Rescissione: duello in Serie A!

È caccia al colpo in attacco ed in casa Milan si torna a pensare a Diego Costa: ipotesi rescissione e corsa a due in Serie A per lo spagnolo

Sette giorni alla riapertura del calciomercato invernale e la Serie A starebbe pensando ad un clamoroso colpo a zero per il mese di gennaio. Milan e non solo alla finestra per il top player che punta a liberarsi a zero: corsa a due, ecco lo scenario.

Calciomercato svolta Milan, Diego Costa a zero: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il futuro di Diego Costa sarà lontano da Madrid. Nonostante l’interesse di Simeone nel trattenere alle sue dipendenze il bomber spagnolo, sarebbe già arrivata la richiesta da parte dell’ex Chelsea di rescindere con i ‘Colchoneros’. Con l’attuale contratto in scadenza il prossimo giugno Costa, accostato in passato al Napoli, vuole liberarsi e cambiare squadra gratis.

Oltre alle più lontane ipotesi in China, Qatar, Brasile e Turchia, è il Milan il club maggiormente attento alle vicende riguardanti il 32enne di Legart, considerato il perfetto rinforzo da affiancare a Ibrahimovic. Diego Costa piace anche alla Fiorentina, alla ricerca di un rinforzo di peso in attacco, con il presidente Commisso sempre sensibile ad operazioni in ‘stile Ribery’.

Per vedere il nazionale spagnolo in Serie A, però, l’attaccante dovrà ridursi considerevolmente l’ingaggio che al momento resta lo scoglio maggiore per l’acquisto del classe ’88, a segno 2 volte in 7 presenze stagionali con l’Atletico Madrid.