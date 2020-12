Calciomercato Milan, proposta di rinnovo per Donnarumma | Duello in Serie A

Il Milan cerca un’accordo con Donnarumma per il rinnovo. Ha fatto un’offerta al calciatore, ma occhio a Juventus e Inter

Stagione, fino ad ora, fantastica per il Milan di Pioli e 2020 chiuso al primo posto in classifica in campionato con 34 punti. La società, però, è concentrata anche su temi riguardanti il calciomercato. In particolare, ci sarebbero novità sul fronte Donnarumma, portiere stella dei rossoneri che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non ha ancora rinnovato.

Calciomercato Milan, pronti 7 milioni per Donnarumma: offerte anche da Juventus e Inter

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, i rossoneri avrebbero avanzato la prima offerta per cercare di trovare un accordo con il giovane portiere, in scadenza a giugno 2021. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La proposta sarebbe di 7 milioni a stagione per il giocatore campano, ma Raiola non ha ancora accettato. Il suo agente riferisce, inoltre, di aver ricevuto proposte importanti da Juventus e Inter per il proprio assistito. Tanto interesse per la stella del ‘Diavolo’, a quanto pare anche dalla Serie A.

La dirigenza dovrà, quindi, essere abile e veloce per convincere l’estremo difensore 21enne ad estendere il proprio accordo, annullando così le forti pressioni derivanti da offerte di altri top club. Situazione da monitorare, con possibili novità a breve.

E.T.