Calciomercato Milan, il flop della Serie A in difesa | La nuova idea

Milan con la coperta corta in difesa che probabilmente cercherà rinforzi sul mercato a gennaio: l’idea è un flop della Serie A

Milan campione d’inverno che si gode il meritato riposo prima di tornare in campo il prossimo 3 gennaio per la prima partita del nuovo anno contro il Benevento. Nel frattempo si lavora per rinforzare la difesa nel calciomercato invernale e si punta ad un flop di Serie A per la retroguardia.

Calciomercato Milan, Rrahmani per la difesa: nessuna presenza con il Napoli

Una striscia incredibile di risultati utili positivi messa a segno dal Milan, che si gode la vetta della classifica di Serie A ed il titolo di campione d’inverno. Nel frattempo però per mantenere il primo posto anche nella seconda parte di stagione servirà intervenire sul mercato per migliorare la rosa dove serve. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa, dove la coperta è corta e servono nuovi innesti.

Così per i rossoneri spunta un’idea che porterebbe al difensore di proprietà del Napoli, Amir Rrahmani. Il centrale è stato lo scorso gennaio dal Verona ed è approdato nella rosa di Gattuso a settembre, ma fino ad ora non ha mai messo piede in campo con la maglia azzurra. Così potrebbe prendere piede l’addio del difensore al momento valutato intorno ai 13 milioni di euro, con il Milan che potrebbe offrire ai partenopei l’opzione di prestito con diritto di riscatto in estate. Il kosovaro potrebbe rappresentare la soluzione giusta per i rossoneri, poiché conosce bene la Serie A e non avrebbe problemi di ambientamento da risolvere.