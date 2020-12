Calciomercato Milan, richiesta monstre e assalto Juventus e Napoli | Maldini spiazzato!

Il Milan lavora sul calciomercato e tiene d’occhio il colpo a parametro zero: intanto spuntano anche Juventus e Napoli!

È un momento straordinario quello che sta vivendo il Milan, che è al momento in vetta alla classifica e vive le festività natalizie con una serenità che mancava da ormai troppi anni. I rossoneri hanno un punto di vantaggio sull’Inter e non hanno mai perso fino a questo momento in campionato.

La società è partita con l’obiettivo Champions League e vuole raggiungere le prime quattro posizioni, ma a questo punto di stagione le ambizioni non possono far altro che aumentare e per questo il sogno scudetto potrebbe anche diventare un obiettivo concreto per i prossimi mesi di stagione.

Calciomercato Milan, su Thauvin ci sono anche Napoli e Juventus. Ds Marsiglia: “Ci prepariamo a scenari diversi”

Intanto il club pensa al futuro e ci sono aggiornamento riguardo Florian Thauvin, che è seguito dal Milan per il colpo a parametro zero. Ecco le parole del ds del Marsiglia Pablo Longoria ai microfoni di ‘La Provence’: “Dobbiamo prepararci a scenari diversi. A che punto sono le discussioni per il rinnovo? E’ una bella domanda. Prolungare i contratti in questa situazione incerta è molto difficile per tutti i club”.

Sulle sue tracce, però, sarebbe spuntato anche l’interesse del Napoli così come riportato dal ‘Corriere dello Sport’. I partenopei cercano un calciatore per rimpiazzare Jose Callejon, che è andato via nella scorsa estate, e Thauvin potrebbe essere il profilo adatto. Sul francese però potrebbe esserci ance la Juventus.

I bianconeri sono sempre attenti alle occasioni a parametro zero e il colpo Thauvin potrebbe attirare Fabio Paratici per il futuro. In favore dei rossoneri però c’è la presenza del connazionale Theo Hernandez che potrebbe anche pensare di chiamarlo.