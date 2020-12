Calciomercato Inter, scambio in Premier | Addio Perisic!

L’Inter pensa allo scambio con il top club per arrivare all’attaccante: Marotta pronto a proporre Ivan Perisic

Il lunch match con il Crotone, il prossimo 3 gennaio, nel mirino dell’Inter di Conte. La dirigenza nerazzurra non allontana, tuttavia, gli obiettivi di calciomercato per gennaio con un big in attacco in cima alla lista di Marotta e Ausilio: la possibile offerta interista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto per Lautaro Martinez | Cifre da capogiro

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, colpo a parametro zero | La decisione

Calciomercato Inter, big in attacco: scambio con Perisic

Un’idea che porta in Premier League. L’Inter pensa al vice Lukaku, ormai richiesto da tempo da Conte già per il mese di gennaio. E proprio in vista della riapertura del mercato invernale, il nome caldo torna ad essere quello di Divock Origi, già avvicinato ai nerazzurri la scorsa primavera.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La punta belga è destinata a salutare il Liverpool nelle prossime settimane e la pista che porta alla Milano nerazzurra sembra destinata a scaldarsi in breve tempo. Marotta metterebbe sul piatto il cartellino di Ivan Perisic, già accostato in Inghilterra allo United, per convincere i ‘Reds’ a lasciar partire l’attaccante classe ’95.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Bomber nel mirino!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen pedina di scambio | No dall’Inghilterra

Origi in questa stagione ha collezionato 8 presenze, 1 rete ed 1 assist in soli 318′ agli ordini di Klopp.