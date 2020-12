Calciomercato, bomba Allegri dalla Spagna | Si porta un fedelissimo

Dalla Spagna lanciano una vera e propria bomba: Massimiliano Allegri torna a sedersi sulla panchina di una big, portandosi dietro un suo fedelissimo

Massimiliano Allegri, dopo l’esonero dalla Juventus nel 2019, non ha ancora trovato una squadra che gli permetta di tornare in panchina. La pista PSG è sfumata, visto che i francesi hanno deciso di puntare su Mauricio Pochettino. Una scelta che pone automaticamente l’ex tecnico della Juve verso la Premier League o qualche altro club italiano, anche se pare si stia facendo più forte la posizione del Real Madrid. I ‘Blancos‘, infatti, potrebbero proprio ingaggiare Allegri per sostituire Zinedine Zidane.

Calciomercato, Allegri al Real Madrid con Emre Can

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘TodoFichajes.com‘, il Real Madrid deciderà di interrompere il suo rapporto lavorativo con Zinedine Zidane. La stagione sottotono ha convinto Florentino Perez a puntare su altri profili. Pochettino era uno dei candidati per sostituire il tecnico francese, e ora il presidente delle Merengues deve fare delle valutazioni riguardo il prossimo allenatore.

L’obiettivo numero uno sembra Massimiliano Allegri. Ci sarà un incontro tra il Real Madrid e Zidane per confermare le intenzioni di Perez. Con l’arrivo dell’ex allenatore della Juventus, in maglia Blanca potrebbe approdare anche un suo pupillo: si tratta di Emre Can, centrocampista tedesco con origini turche che ha allenato anche ai tempi dei bianconeri. Attualmente è al Borussia Dortmund, dove ha disputato quattordici partite in tutte le competizioni -per un totale di 1.053′-, segnando anche un gol e siglando un assist.