Calciomercato Roma, nuovo tentativo per El Shaarawy | La formula

La Roma cerca rinforzi in attacco nel calciomercato di gennaio e prova a trovare la soluzione migliore per riportare El Shaarawy

Buon percorso della Roma in Serie A. I giallorossi hanno chiuso l’anno solare con il terzo posto in classifica a quota 27 punti. Ma la rosa un po’ corta e le importanti difficoltà della squadra mostrate nelle partite di cartello hanno indotto la nuova società targata Friedkin ad intervenire durante il calciomercato di gennaio per trovare eventuali rinforzi. In particolare, la dirigenza cerca un’opportunità per l’attacco e studia la soluzione migliore per il ritorno di El Shaarawy.

Calciomercato, la Roma vuole il ‘Faraone’ a gennaio: tentativo per il prestito secco

Roma attiva sul mercato. Si cercano rinforzi per ampliare la rosa e proseguire al meglio la stagione. In particolare, i giallorossi starebbero pensando al ritorno di El Shaarawy per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno ha militato nelle fila della squadra della capitale dal 2016 al 2019, prima di approdare allo Shanghai Shenhua in Cina. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, però, la trattativa al momento non è affatto vicina alla conclusione. Manca ancora l’accordo con la società cinese: la Roma preferirebbe la via del prestito secco, mentre lo Shanghai vorrebbe monetizzare la cessione.

La forte volontà del giocatore di tornare potrà sicuramente favorire il buon esito della negoziazione. Il ‘Faraone’ ha lasciato un buonissimo ricordo in terra giallorossa e il suo acquisto potrebbe dare molto alla squadra. Attese novità a breve.

E.T.