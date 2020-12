Calciomercato, decisione su Diego Costa | Il comunicato UFFICIALE

Diego Costa lascia ufficialmente l’Atletico Madrid: arriva il comunicato dei Colchoneros sul sito del club

L’Atletico Madrid, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha reso noto che è stato rescisso il contratto di Diego Costa. Il centravanti per motivi personali aveva chiesto la rescissione per motivi personali ed è stata accordata. Il suo contratto scadeva nell’estate del 2021 e ora è libero di firmare con chiunque voglia a parametro zero.

