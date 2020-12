Calciomercato Inter, Torino su Sensi | Super scambio!

L’ultima idea in casa Torino è quella di affidare le chiavi del centrocampo a Stefano Sensi, centrocampista che all’Inter sta faticando molto visti i tanti infortuni: super scambio con Belotti

L’Inter è molto attenta a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. Giocatori che farebbero comode alle squadre cosiddette ‘medie’ della Serie A tra le fila dei nerazzurri ce ne sono parecchi. Uno di questi è Stefano Sensi, che nell’ultimo anno ha subito una quantità incredibile di infortuni. Quasi sempre costretto ai box, il centrocampista ex Sassuolo è una mezzala che garantisce qualità e quantità, oltre a una buona dose di gol. Il Torino, squadra allenata da Giampaolo e in netta crisi di risultati, si trova in zona retrocessione ed è alla ricerca di nuovi colpi.

Inter, Sensi più cash per arrivare a Belotti

Uno di questi colpi potrebbe essere proprio Sensi, che l’Inter potrebbe cedere visto che non è stato quasi mai in grado di dare una mano alla sua squadra. D’altra parte, la suggestione del Torino è quella di garantire al giocatore la serenità che aveva quand’era tra le fila del Sassuolo. Marotta, quindi, sfrutterebbe quest’idea per mettere le mani su Andrea Belotti.

Il Gallo è in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato il contratto. Ha una clausola da 100 milioni di euro valida per l’estero, ma il suo costo per il mercato italiano -considerando la scadenza quasi imminente- potrebbe calare fino a 50 milioni. Un conguaglio di 18 milioni da parte dell’Inter, più il cartellino di Sensi -valutato sui 20-25 milioni di euro- permetterebbe a Conte di avere un nuovo big a disposizione per l’attacco.