Calciomercato Inter, scambio due per uno in Serie A! Juve ko

In casa Inter si lavora per un rinforzo in difesa cercato anche dalla Juventus: assist dal Torino e doppia contropartita

Porte del calciomercato pronte ad aprirsi ed Inter che tenta il colpaccio in difesa, anticipando soprattutto la Juventus. L’assist decisivo arriva dal Torino, ma per assicurarsi il centrale i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto due contropartite che potrebbero abbassare le pretese.

Calciomercato Inter, Pinamonti e Nainggolan contropartite per Milenkovic: Izzo alla Fiorentina può essere l’assist decisivo

In Serie A ad attirare l’attenzione delle big è Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina che grazie alle sue prestazioni è finito nel mirino in particolare di Inter e Juventus. Il centrale serbo nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto, ma i nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza. La Fiorentina chiede circa 40 milioni di euro per Milenkovic, ma i nerazzurri per abbassare le pretese potrebbero mettere sul piatto due contropartite.

Uno dei due nomi sarebbe quello di Radja Nainggolan, centrocampista fuori dai piani dell’Inter che viene valutato 10 milioni di euro. L’altro profilo invece sarebbe quello di Andrea Pinamonti, giovane attaccante valutato 12 milioni di euro e che potrebbe far comodo alla viola in caso di partenza di Cutrone. Oltre alle due contropartite andrebbe ovviamente inserita una parte cash. Inoltre, a favorire l’addio del difensore viola potrebbe essere l’arrivo di Armando Izzo a Firenze dal Torino. Un’operazione che potrebbe anticipare soprattutto la concorrenza della Juventus, fortemente interessata al centrale ma che rischia di rimanere indietro.