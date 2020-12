Calciomercato Juventus, ‘rivoluzione’ Allegri | Vuole il top bianconero al Real

Massimiliano Allegri potrebbe portarsi via Rodrigo Bentancur: l’ex tecnico della Juventus sembra molto vicino a tornare in panchina

E’ sfumata la pista PSG per Massimiliano Allegri, ancora senza squadra dall’estate 2019. Tuttavia, il prossimo incarico per il tecnico livornese potrebbe essere al Real Madrid. La sua esperienza maturata sulle panchina di Milan e Juventus potrebbe far molto comodo a Florentino Perez, desideroso di avviare un nuovo ciclo vincente con le Merengues. Dunque, potrebbe verificarsi l’addio di Zinedine Zidane, che rispetto al suo primo ciclo, sta faticando molto a portare nuove vittorie al Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto per Lautaro Martinez | Cifre da capogiro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo a parametro zero | La decisione

Juventus, Allegri al Real Madrid porta via Bentancur

Nel corso della sua esperienza alla Juventus, Allegri ha maturato una certa affinità calcistica con alcuni dei suoi giocatori, diventati poi dei fedelissimi. E’ il caso, per esempio, di Rodrigo Bentancur: arrivato nel 2017 nell’ambito dell’affare-Tevez, oggi è uno dei centrocampisti più importanti della Juvee del campionato italiano e ha infatti convinto il club bianconero e Allegri a suon di ottime prestazioni.

Lo stesso Allegri, se dovesse approdare effettivamente sulla panchina del Real Madrid, chiederebbe l’acquisto di Bentancur. Uno ‘scippo’ niente male alla Juventus, che però spara alto nella valutazione dell’uruguagio. In caso di cessione, infatti, al Boca Juniors spetta il 50% della cifra incassata dai bianconeri. Ecco perché la richiesta della Juve si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro. D’altra parte, l’offerta madridista partirebbe da un minimo di 50 milioni per poi arrivare a 60. Cifre molto alte, condizionate da un’opzione inserita nell’operazione Bentancur-Tevez con gli Xeneizes qualche anno fa.