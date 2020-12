Calciomercato Juventus, flop Rabiot | Ecco i motivi per l’addio

Adrien Rabiot continua a non convincere in casa Juventus. Ecco i motivi per l’addio del centrocampista francese e tutte le cifre

La Juventus riprende ad allenarsi per preparare i primi impegni del 2021. Domenica si torna infatti in campo, con la squadra di Pirlo che sarà impegnata in casa contro l’Udinese. Una sfida da non fallire per i bianconeri in vista dello scontro diretto contro il Milan in programma nel turno successivo, mercoledì 6 gennaio. I primi due mesi del nuovo anno saranno già decisivi per Cristiano Ronaldo e compagni, con l’arrivo degli scontri diretti in campionato e della Champions League. Nel frattempo, la società resta vigile sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. In questo senso, nelle ultime ore si è tornato a parlare anche della possibile cessione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese non ha mai convinto appieno e può partire di fronte ad un’offerta ritenuta congrua dalla dirigenza. Ecco i motivi per l’addio di Rabiot e tutte le cifre.

Calciomercato Juventus, Rabiot può partite | I dettagli

Dopo l’incoraggiante avvio di stagione e gli elogi di Pirlo, il rendimento di Rabiot ha avuto un’importante flessione nelle ultime settimane. Il francese è di fatto uscito dall’undici titolare in seguito alla crescita di Bentancur e ha visto scendere sensibilmente il proprio minutaggio. Più in generale, l’ex PSG non ha mai convinto appieno la Juve e i suoi tifosi dal suo arrivo a parametro zero nell’estate del 2019. Il 25enne non ha ancora trovato continuità e, tra (pochi) alti e (molti) bassi, non ha mai garantito il salto di qualità atteso dal club bianconero. Se dovesse arrivare un’offerta importante, la Juventus non ci penserà due volte: il centrocampista, valutato almeno 25 milioni di euro, garantirebbe una ricca plusvalenza per le casse bianconere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ecco quanto risparmierebbe la Juventus con la cessione di Rabiot: tutte le cifre

Inoltre, la società torinese si libererebbe di un contratto pesantissimo da 7 milioni di euro netti l’anno fino al 2023. Una cifra complessiva tra costo del cartellino e risparmio sul monte ingaggi che ammonta ad oltre 40 milioni di euro. Non mancano, insomma, le ragioni per separarsi dal mai convincente Rabiot, già accostato negli scorsi mesi alla Premier League. Al momento, però, non c’è nulla di concreto sul tavolo. Staremo a vedere.