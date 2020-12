Calciomercato Lazio, difensore a costo zero | Le ultime di CMNEWS

Novità in entrata in ottica calciomercato Lazio. Il Ds Tare vuole regalare un difensore a Inzaghi a gennaio, le ultime sulla pista Lacroix

La sconfitta nei minuti di recupero contro il Milan nell’ultima giornata di Serie A del 2020 ha relegato la Lazio all’ottavo posto in classifica, a 13 punti dai rossoneri e soprattutto a 5 lunghezze dal Sassuolo che occupa la quarta posizione, l’ultima valida per la qualificazione alla prossima Champions League. Se si considera però che Atalanta, Juventus e Napoli hanno una partita in meno, si capisce che i biancocelesti dovranno svoltare nella seconda parte della stagione per riuscire a rimontare e qualificarsi nuovamente per la massima competizione europea. Il tecnico Simone Inzaghi spera che un aiuto possa arrivare anche dalla sessione invernale di calciomercato che sta per aprire ufficialmente i battenti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole un difensore: Tare boccia Lacroix

Il reparto che probabilmente ha più bisogno di innesti è quello arretrato. In questa stagione, infatti, la Lazio si è trovata addirittura a dover arretrare Parolo nella linea difensiva in alcune partite. Tanti i nomi accostati al club capitolino, tra i quali l’ultimo in ordine di tempo è quello di Leo Lacroix, 28enne centrale svizzero di origini brasiliane, svincolato dallo scorso 1 luglio dopo l’esperienza al Saint Etienne, che quindi potrebbe arrivare gratis. Dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercatonews.com, tuttavia, è emerso che non c’è stato alcun contatto tra il Ds biancoceleste Igli Tare e l’entourage del giocatore. Peraltro l’ex Basilea non è un profilo considerato all’altezza di un club ambizioso come quello di Lotito: qualora dovesse sbarcare in Italia, sarebbe più adatto a giocare in Serie B.