Calciomercato Milan, il vice Ibrahimovic dagli svincolati | Nome shock

Il vice Ibrahimovic per il Milan può arrivare dal mercato degli svincolati: si tratta di Diego Costa

L’Atletico Madrid ha risolto il contratto di Diego Costa con sei mesi di anticipo. L’attaccante aveva richiesto di poter essere liberato per motivi personali, non meglio specificati. Adesso l’attaccante potrà accordarsi con un qualsiasi altro club a parametro zero già a gennaio, trasferendosi sin da subito: con il contratto ancora in essere avrebbe dovuto aspettare giugno per potersi trasferire nel nuovo club.

Calciomercato Milan, il vice Ibrahimovic dagli svincolati

Dall’Inghilterra parlano di una corsa a due tra Arsenal e Juventus, pronte a darsi battaglia nella finestra di calciomercato che aprirà già venerdì. L’attaccante percepiva un ingaggio da 8,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra molto alta, che difficilmente gli verrà garantita con la stessa sicurezza con la quale i Colchoneros hanno firmato l’accordo con l’ex Chelsea.

Difficile immaginarlo come vice-Morata a quelle cifre, ma potrebbe esserci il Milan sulle sue tracce, con l’intenzione di acquistarlo a parametro zero per fargli fare da vice-Ibrahimovic. Con lo svedese falcidiato dai numerosi infortuni, Diego Costa diventerebbe un profilo importantissimo nello scacchiere di Stefano Pioli, sia per il campionato che per l’Europa League. Da tenere in considerazione, però, ci sono le condizioni fisiche dell’attaccante, che arrivato a 32 anni non è più solido con un tempo.