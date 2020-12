Calciomercato Milan, nome a sorpresa per la fascia | E’ un ex Serie A!

Il Milan cerca un rinforzo per l’ala destra dopo qualche prestazione opaca di Samu Castillejo e la giovane età di Saelemaekers. Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Erik Lamela, fantasista del Tottenham di Josè Mourinho ed ex giocatore della Roma

Il Milan di Stefano Pioli è stato il club rivelazione di questo 2020 in Italia, ed anche in Europa. La squadra rossonera, ancora imbattuta in questa stagione, vorrebbe almeno raggiungere la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League, ma per farlo, ha bisogno di rinforzi nella finestra di calciomercato invernale.

Oltre alle lacune in difesa, evidenziate dagli infortuni di Simon Kjaer e Gabbia, il club rossonero ha qualche difficoltà anche sull’ala destra, dove Leao e Saelemaekers sono ancora acerbi e Samu Castillejo non ha fornito le garanzie giuste in questa prima parte di campionato.

Calciomercato Milan, spunta il nome di Erik Lamela

Ed ecco che, per il Milan di Maldini e Gazidis, spunta il nome di Erik Lamela, fantasista ed ala destra del Tottenham di Josè Mourinho. Il classe 1992, con un passato alla Roma, non sta trovando molto spazio in Premier League dove ha raccolto soltanto sei presenze e, con il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe seriamente pensare a cambiare aria nella finestra di calciomercato invernale.

Il Tottenham ovviamente vorrebbe cercare di monetizzare dalla cessione del giocatore argentino, valutato circa 15 milioni di euro, ma il Milan potrebbe puntare ad uno sconto sul cartellino puntando forte sul risparmio, da parte degli Spurs, dell’ingaggio dell’originario di Carapachay.