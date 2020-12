Calciomercato Milan, esterno dalla Premier | Doppia contropartita

Il calciomercato invernale è pronto a partire ed il Milan mette il mirino in Premier League: doppia contropartita per l’esterno

Dopo la pausa natalizia la Serie A è pronta a tornare con l’anno nuovo, così come si prepara ad aprire i battenti la nuova sessione di calciomercato invernale. Proprio dal mercato il Milan tenterà di rinforzare la propria rosa, mettendo gli occhi su un esterno della Premier League. Per abbassare le alte pretese del club inglese si inseriscono due contropartite nell’affare.

Calciomercato Milan, Zaha l’obiettivo per la fascia: Castillejo e Krunic per abbassare le pretese

Il calciomercato di gennaio è alle porte ed in casa Milan si tirano le somme per migliorare la rosa in modo da mantenere la testa della classifica fino a fine stagione. Nel mirino di Paolo Maldini entra l’esterno del Crystal Palace, Wilfried Zaha. Il classe 1992 ivoriano è stato a lungo corteggiato dai top club europei e vorrebbe effettuare il grande salto, così il suo arrivo inizia ad essere un’idea per il mondo rossonero.

Il club inglese valuta l’esterno circa 40 milioni di euro, ma il Milan vorrebbe abbassare le pretese aggiungendo due contropartite. La prima è Rade Krunic, centrocampista arrivato dall’Empoli valutato circa 10 milioni, mentre la seconda è Samu Castillejo, esterno spagnolo valutato 15 milioni. Due importanti calciatori sul piatto per tentare di arrivare a quello che potrebbe rivelarsi un grande colpo di mercato.