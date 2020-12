Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Le ultime di CMNEWS

Le ultime di CalciomercatoNews.com sul rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma: il centrocampista non è ancora tornato dall’infortunio

Nicolò Zaniolo è un calciatore fondamentale per il futuro della Roma. Alcuni infortuni molto gravi ne hanno limitato drasticamente l’impiego da parte di Fonseca. Arrivato dall’Inter un paio di anni fa, il centrocampista italiano è ambito da tutta Europa e ha il contratto in scadenza nel 2024. Un legame che il club giallorosso vorrebbe mantenere solido: il suo ingaggio, almeno per il momento, si attesta sui 2,2 milioni di euro a stagione compresi i bonus.

Roma-Zaniolo, le ultime sul rinnovo

Secondo le informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, ci sarebbero però alcuni problemi per il rinnovo del contratto di Zaniolo. Vista la scadenza nel giugno 2024, per la Roma non si tratta di una priorità. Il calciatore, forte anche dell’interesse della Juventus e non solo, punta a uno stipendio decisamente più alto. Un problema che potrebbe essere un assist proprio per i bianconeri, che vorrebbero mettere le mani sul centrocampista della Roma. In caso di futura cessione, il club giallorosso dovrà riconoscere all’Inter il 15% sulla cifra incassata. Il valore del giocatore si aggirerebbe sui 50-55 milioni di euro, ma la Roma potrebbe anche chiedere di più alla Juventus.