Sampdoria, è ufficiale il rinnovo di Augello | C’è la firma fino al 2025

La Sampdoria ha ufficializzato il rinnovo di Tommaso Augello fino al 2025. Il terzino, al suo secondo anno in blucerchiato, sogna la Laurea e la convocazione in Nazionale

La Sampdoria guarda al futuro e blinda uno dei suoi talenti più promettenti. La società blucerchiata – attraverso un comunicato ufficiale – ha reso noto il rinnovo di Tommaso Augello sino al 2025. Il terzino sinistro ha avuto un impatto straordinario in questo campionato e guarda al futuro con ambizione: i prossimi obiettivi sono la laurea e la convocazione in Nazionale.

Sampdoria, Augello rinnova: il comunicato del club

Tommaso Augello è tra le rivelazioni di questo campionato. Protagonista di 13 presenze su 14 in Serie A – ha saltato solo il match contro il Bologna per squalifica – il terzino sinistro ha anche messo a segno un gol e un assist nel 3-0 rifilato dalla Sampdoria alla Lazio lo scorso 17 ottobre. Queste prestazioni gli sono valse il rinnovo, ufficializzato dal club con un comunicato: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello fino al 30 giugno 2025”.

Il giocatore di Ranieri ha commentato con emozione il rinnovo: “Ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia. Ho firmato un contratto lungo ed importante, sono contento”. Augello corona così un percorso che lo ha visto approcciare al calcio dalle categorie minori. La sua scalata è iniziata dai dilettanti del Pontisola. Poi la Serie C con la maglia della Giana Erminio, la B con quella dello Spezia e nell’estate del 2019 l’approdo alla Sampdoria per agguantare il sogno cullato fin da bambino: giocare in Serie A e dimostrare di poterci stare.

Dal rinnovo con la Sampdoria alla Laurea

Classe 1994, Tommaso Augello ha dimostrato personalità e concentrazione ed ora non vuole fermarsi. Il terzino – parallelamente alla carriera sportiva – sta portando avanti anche la carriera universitaria. Tra i prossimi obiettivi, infatti, c’è il conseguimento della Laurea in Scienze Sociali. Poi, la Nazionale che – come rivelato da Augello – “Non è un assillo, ma un obiettivo come continuare a crescere e a lottare per raggiungere qualcosa di importante con la gloriosa maglia della Sampdoria”.