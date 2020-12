Milan, Kjaer torna ad allenarsi | Le ultime anche su Ibrahimovic e Bennacer

Milan, buone notizie da Simon Kjaer, che è tornato ad allenarsi: le ultime sul danese, ma anche sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer

Buone notizie per Stefano Pioli ed il suo Milan: Simon Kjaer è tornato ad allenarsi in gruppo, svolgendo quasi tutta la seduta con i compagni. Sorride a metà, dunque, l’ambiente rossonero che non ha ancora recuperato il centrale danese, ma che vede la luce in fondo al tunnel molto prima del previsto. Ancora da monitorare le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer: per entrambi, si prevede domani una giornata di controlli per comprendere ulteriormente le modalità e le tempistiche di recupero. Di seguito il tweet con cui Simon Kjaer ha annunciato il suo rientro in gruppo.