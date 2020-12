Calciomercato Inter, le parole di Nainggolan | Frecciatina a Conte

Arrivano le parole di Radja Nainggolan su Antonio Conte prima dello svolgimento delle visite mediche per il suo passaggio al Cagliari

L’Inter ha ceduto in prestito secco Radja Nainggolan al Cagliari. Il centrocampista belga è pronto per la sua nuova avventura, il terzo ciclo in Sardegna sarà per la seconda volta in prestito secco. ‘Il Ninja‘ ha avuto pochissime possibilità di esprimersi con Antonio Conte, che non lo riteneva adatto alla sua squadra-tipo. Ecco perché è stato decisa la cessione: all’esterno di Villa Stuart, dove Nainggolan svolge le visite mediche, il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, derby d’Italia sul mercato | Tutti i duelli!

Di seguito, le sue parole riportate dal ‘Corriere dello Sport‘: “Non è ancora ufficiale, ma sono contento di tornare al Cagliari. All’Inter non ho avuto possibilità, mi sono messo a disposizione. Pazienza. Ritorno a titolo definitivo? La formula la conoscete…“. Insomma, tanta amarezza per il belga in questa piccola frecciatina diretta verso Conte.