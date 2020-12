Calciomercato Inter, niente PSG per Eriksen | Scambio in Premier

L’Inter cerca di trovare una soluzione per piazzare il partente Eriksen. Il PSG si allontana, ma spunta una big della Premier

L’Inter è concentrata sull’obiettivo principale della stagione: la vittoria dello scudetto. I nerazzurri hanno chiuso il 2020 al secondo posto in classifica a quota 33 punti (-1 dai cugini rivali del Milan). La società, però, non perde di vista temi riguardanti il calciomercato: uno di questi è la cessione di Eriksen, che non rientra nei piani del tecnico Conte.

Calciomercato Inter, interesse per Eriksen dalla Premier: possibile scambio con l’Arsenal

Occhi sul calciomercato per l’Inter, con l’intrigo Eriksen. Il danese non è più nei piani di Conte e i nerazzurri lo hanno messo sul mercato. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’interesse del PSG sembra essere sfumato, visto che il nuovo allenatore Pochettino non vorrebbe privarsi di Paredes, giocatore che piace ai milanesi.

Lo stesso Leonardo non vorrebbe intervenire in un reparto già abbastanza coperto. Si riaccendono, invece, le sirene inglesi, Arsenal su tutte. I ‘Gunners’ potrebbero interessarsi concretamente al trequartista (che conosce bene la Premier) e, per convincere Marotta, è possibile pensino di proporre uno scambio con uno tra Xhaka e Ceballos.

Futuro ancora incerto, quindi, per Eriksen. L’unica certezza è che l’ex Tottenham lascerà l’Inter per proseguire il suo percorso altrove, con la massima serie inglese sullo sfondo. Situazione da monitorare, con possibili novità già per gennaio.

