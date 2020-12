Calciomercato Inter, dalla Serie A la beffa per Gomez | “Devono provarci”

Pietro Lo Monaco suggerisce la mossa di calciomercato alla Fiorentina per beffare l’Inter sul ‘Papu’ Gomez

Il futuro del ‘Papu’ Gomez non sarà a Bergamo: la rottura con Gasperini e con la società ha oramai costretto il giocatore a guardarsi intorno. La Juventus si è tirata fuori dalla corsa all’argentino, prossimo ai 33 anni, e l’Inter, invece, vorrebbe prenderlo a cifre molto contenute, inferiori ai dieci milioni richiesti dalla Dea. A offrire una soluzione conveniente sia al giocatore che alla squadra che lo prenderebbe è Pietro Lo Monaco, storico dirigente del Catania, nonché l’uomo-mercato che portò Gomez in Italia, proprio in Sicilia: “Lo vedrei bene alla Fiorentina” ha detto a Lady Radio.

Calciomercato Inter, dalla Serie A la beffa per Gomez

“È un’operazione che va tentata: Gomez vuole restare in Italia, anche perché ha aperto delle attività a Bergamo. La Fiorentina può dargli visibilità, dato il blasone, e con un contratto che possa dargli certezze per tre anni può diventare un simbolo. La struttura manageriale della Fiorentina sicuramente è in grado di individuare i colpi migliori per il proprio mercato” ha poi aggiunto Lo Monaco. Uno smacco all’Inter, in questo caso, con Marotta che sperava di poter tirare la corda a proprio favore e convincere l’Atalanta a cedere a cifre molto contenute, pur di sgravarsi di un elemento della rosa che potrebbe a lungo andare minare la serenità dello spogliatoio.

L’inserimento della Fiorentina, galvanizzata dalla vittoria sulla Juventus che ha rilanciato l’ambiente e il progetto tecnico affidato a Prandelli, potrebbe cambiare le carte in tavola e movimentare il calciomercato di gennaio, beffando le big che vorrebbero aggiudicarsi le prestazioni di Gomez.