Calciomercato Inter, super offerta per Lautaro Martinez | Conte trema

L’Inter può arrivare cedere Lautaro Martinez, un top club è pronto a mettere sul piatto una super offerta economica

L’Inter deve resistere all’assalto del Manchester City per Lautaro Martinez. Con il Barcellona che si è un po’ defilato, Pep Guardiola ha accelerato il pressing per l’attaccante argentino che in estate sembrava ad un passo dall’addio. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, dall’Inghilterra sarebbe pronta a partire un’offerta molto importante per il ‘Toro’. Si parla di una proposta di cash con un ingaggio importante al calciatore.

Inter, 50 milioni a Lautaro Martinez dal City

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, infatti, il Manchester City avrebbe intenzione di offrire circa 75 milioni di euro ai nerazzurri per acquistare Lautaro Martinez. Per convincere l’argentino sarebbe pronto un ingaggio da 10 milioni di euro per cinque stagioni per una cifra complessiva di 50 milioni di euro. Somma che potrebbe ingolosire il calciatore che ormai è da tempo nel mirino di Guardiola.