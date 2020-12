Calciomercato Inter, centrocampista pedina di scambio | Le pretendenti

L’Inter dopo aver salutato Nainggolan pensa alla cessione di un altro centrocampista nel calciomercato di gennaio che potrebbe restare in Serie A

L’Inter sta già lavorando sul calciomercato in uscita per sfoltire una rosa troppo numerosa per disputare una sola competizione. Certamente i piani dei nerazzurri erano diversi a inizio stagione, infatti era stata allestita una rosa profonda per affrontare al meglio campionato e Champions League, ma adesso questo progetto è venuto meno.

Radja Nainggolan ha già lasciato Milano per trasferirsi nuovamente al Cagliari in prestito secco e presto anche Eriksen lascerà il club. La società nerazzurra vuole tentare anche di sfruttare alcuni calciatori in rosa come pedine di scambio per arrivare a giocatori funzionali alle idee di Antonio Conte e uno di questi potrebbe trovare la sua nuova squadra in Serie A.

Calciomercato Inter, Vecino via a gennaio | Torino, Napoli e non solo

Il calciatore in questione è Matias Vecino, ai margini del progetto nerazzurro anche a causa dei diversi infortuni che ne hanno compromesso il rendimento. Vecino garantiva all’Inter fisicità e inserimenti senza palla, ma nell’ultimo anno sono stati più i problemi fisici che i minuti in campo. L’uruguaiano potrebbe lasciare Milano a gennaio e le pretendenti non mancano.

Il Torino si era interessato al calciatore già in estate e vorrebbe riaffacciarsi in questa finestra di mercato, anche se Vecino non gradisce la destinazione in quanto i granata non hanno ambizioni in linea con quelle del calciatore. Anche la Fiorentina spera nel ritorno di Vecino al Franchi, il Napoli nutre un’interesse nei confronti del centrocampista uruguaiano e l’Inter potrebbe pensare di imbastire uno scambio con una di queste due squadre. Il mercato è alle porte e il futuro di Vecino è sempre più distante da Appiano Gentile.