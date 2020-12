Calciomercato Juventus, affare chiuso | Nuovo scenario per Locatelli

La Juventus ha ormai in pugno l’affare in Serie A. Attenzione al futuro di Manuel Locatelli e le possibili ricadute durante il calciomercato estivo

La Juventus è pronta a chiudere l’affare che porterà Nicolò Rovella a vestire la maglia bianconera. I torinesi hanno ormai concluso l’affare con il Genoa. Il giovane talento resterà in prestito in Liguria fino a giugno. Il talento italiano verrà pagato 10 milioni di euro, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. L’affare potrebbe avere però delle ricadute dirette sul mercato della Vecchia Signora e non solo. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Juventus, possibile svolta per Locatelli

La Juventus potrebbe contestualmente allontanarsi da un altro nome caldo sul calciomercato per giugno. Stiamo parlando di Manuel Locatelli. Il talento neroverde è finito anche nel mirino dell’Inter, che ha intenzione di insistere e chiudere l’affare. Il mediano vale attualmente 35-40 milioni di euro. Dopo aver chiuso Rovella, i bianconeri potrebbero finire in secondo piano nella corsa al calciatore.