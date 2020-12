Calciomercato Juventus, addio vicino | Via libera dei bianconeri

Calciomercato Juventus, cessione in vista in casa bianconera: la società autorizza l’addio del calciatore, le ultime

Juventus piuttosto attiva sul mercato già prima dell’apertura ufficiale della sessione. Bianconeri che hanno chiuso il colpo Rovella e con Reynolds mettono le basi per la squadra di domani. Da Paratici ci si attendono ora colpi per l’immediato, per rinforzare la squadra di Andrea Pirlo dopo un avvio di stagione non brillantissimo in campionato. I campioni d’Italia si trovano inopinatamente a rincorrere e dovranno intervenire, specie in attacco. Ma allo studio ci sono anche operazioni in uscita.

Calciomercato Juventus, Khedira in Inghilterra: si tratta l’addio

Una di queste, piuttosto scontata, riguarda l’addio di Sami Khedira. Il tedesco, in scadenza di contratto, era già fuori dai piani della società all’inizio della stagione. La partenza del tedesco sembra adesso potersi concretizzare, la Juve ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi e per questo si cercherà al più presto un accordo conveniente.

Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il giocatore si trova in Inghilterra, con il permesso del club. Insieme al suo entourage, sta ascoltando varie proposte dai club di Premier League. E’ quella la sua destinazione preferita, la pista del ritorno allo Stoccarda non pare venga presa in considerazione. Da tempo, tra i club in corsa, c’è l’Everton di Ancelotti. Si attendono novità nei prossimi giorni.