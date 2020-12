Calciomercato Juventus, Pirlo svaluta la rosa | 46 milioni in meno

L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus sta deludendo le attese, anche dal punto di vista economico: la rosa è svalutata

A fine 2020 la Juventus di Andrea Pirlo si trova al sesto posto in Serie A, con una partita in meno, ma qualificata agli ottavi di Champions League. I risultati ottenuti fino ad ora sono inferiori alle aspettative, ma ciò che preoccupa di più è la gestione della rosa al momento. La valutazione dei calciatori scende di 46 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, da Dybala ad Arthur: con Pirlo le valutazioni vanno a picco

Il nome di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ha da subito suscitato grande clamore e per ora sembrerebbero avere ragione i più scettici. Infatti i risultati che mancano sul campo, con troppi alti e bassi in stagione, e la gestione dei singoli, si ripercuotono inevitabilmente anche sulle valutazioni dei calciatori, provocando un calo importante.

Stando alle valutazioni riportate da ‘Transfertmarkt’, la Juventus in questi primi mesi della gestione Pirlo avrebbe visto calare la valutazione dei calciatori di 46 milioni di euro. A scendere più di tutti sono Paulo Dybala ed Arthur, con 10 milioni di valutazione in meno al momento. Seguono Alex Sandro, sceso di 7 milioni, Federico Bernardeschi e Rodrigo Bentancur con 5 e 4 milioni in meno. A veder calare la loro valutazione di una somma più piccola, ma comunque importante nel computo totale, sono anche Ramsey e Khedira, oltre a Chiellini e Bonucci, forse giustificati dall’avanzare dell’età. Un totale di 46 milioni di perdite dovuti ai risultati sicuramente ma anche alla gestione dei calciatori in rosa da parte di Andrea Pirlo.