Calciomercato Juventus, occasione Gomez | Prima un addio poi lo scambio

La Juventus pensa al futuro e potrebbe apportare importanti modifiche tra centrocampo e attacco: pronta una doppia operazione

La Juventus non sta vivendo un bel momento di stagione e ha bisogno di rialzarsi al più presto per non compromettere da subito il percorso nelle competizioni più importanti. In Champions League è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale mentre in campionato sono stati collezionati troppi passi falsi.

In Serie A infatti ora la Juventus occupa la sesta posizione in classifica e il distacco dal Milan capolista è di ben dieci punti. I bianconeri però devono ancora recuperare una partita e lo svantaggio potrebbe ridursi, ma serve comunque un filotto importante per restare in scia delle prime.

Calciomercato Juventus, con addio di Ramsey si pensa a Gomez: scambio con Bernardeschi

La Juventus intanto continua a pensare al prossimo calciomercato e studia il da farsi riguardo i calciatori sia in entrata che in uscita. I bianconeri potrebbero ascoltare le offerte per Aaron Ramsey e potrebbero anche cederlo in caso di proposte serie. Con l’addio del gallese, ci sarebbe già un obiettivo possibile.

La dirigenza infatti potrebbe fiondarsi sul Papu Gomez, che sembra essere ormai in uscita dall’Atalanta. Per l’argentino potrebbe esserci un’ipotesi di scambio di prestiti con Federico Bernardeschi almeno fino a giugno, in modo da discutere poi con più calma in estate e battere sul tempo la concorrenza dell’Inter, che sembrava in pole per l’ex Catania.

Per quanto riguarda l’ingaggio, l’Atalanta può attutire lo stipendio di Bernardeschi in quanto il suo contratto riguarderebbe soltanto la seconda metà di stagione.