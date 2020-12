Calciomercato Juventus, colpo Rovella | Alla scoperta dell’acquisto bianconero

Chi è Nicolò Rovella, giovanissimo talento del Genoa acquistato dalla Juventus. Tutti i dettagli

È Nicolò Rovella il primo colpo messo a segno dalla Juventus in questo calciomercato invernale. Come riportato da ‘gazzetta.it’, il club bianconero si è assicurato il giovane centrocampista del Genoa. Bruciata la concorrenza di Inter e Roma per un colpo a titolo definitivo da 10 milioni di euro. Contestualmente, il giocatore rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il club ligure e rimarrà in prestito nella squadra rossoblù. Ecco chi è Rovella, il primo acquisto invernale della Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, alla scoperta di Rovella | Chi è il primo acquisto invernale dei bianconeri

Centrocampista centrale di piede destro, Rovella è un classe 2001 nativo di Segrate nella città metropolitana di Milano. Nell’estate del 2017 il futuro giocatore bianconero è entrato a far parte delle giovanili del Genoa, dove si è messo subito in mostra fino a conquistare la prima squadra prima del compimento dei 18 anni. Il 3 dicembre 2019, infatti, il giorno prima del suo diciottesimo compleanno, il talento fa il suo esordio con la maglia rossoblù in un match di Coppa Italia, e il 21 dicembre seguente debutta anche in Serie A. Ma la vera esplosione si verifica nella stagione in corso, quando Rovella conquista a solo 19 anni un posto da titolare nella formazione di Maran. Il centrocampista stupisce subito tutti davanti alla difesa, al punto da finire nel mirino delle big di Serie A e convincere la Juventus. Inoltre, dopo le chiamate in tutte le selezioni minori, ha già esordito anche con la maglia della Nazionale Under-21.

Rovella è un centrocampista di grande sostanza, dotato però di un’ottima tecnica ed eleganza nei movimenti. Nonostante la giovane età, il classe 2001 ha già messo in mostra grande personalità in mezzo al campo, ed è stato paragonato anche a Bentancur. Inoltre, il piede è piuttosto educato e nel Genoa calcia anche le punizioni. Il futuro, insomma, sembra assicurato, come dimostrano i 10 milioni di euro investiti dalla Juventus.