Calciomercato Milan, altro affare con l’Anderlecht | Doppia pista

Milan a caccia di nuovi rinforzi da regalare a Pioli, per il centrocampo attenzione a Kana e Sambi Lokonga dell’Anderlecht

Che il campionato belga sia ormai una fucina di prospetti e talenti sembra essere ormai assodato. Lo hanno dimostrato Napoli e Lazio che sono andati a pescare in passato giocatori come Koulibaly e Milinkovic-Savic. Lo ha dimostrato anche il Milan con l’acquisto di Alexis Saelemaekers. Il belga, arrivato un anno fa come oggetto misterioso, si è conquistato il posto da titolare a suon di prestazioni positive. All’Anderlecht, nel complesso, sono andati 7,5 milioni di euro. Un vero e proprio affare, che il Milan potrebbe mettere a segno anche in un futuro più o meno prossimo.

Calciomercato Milan, due gioielli dell’Anderlecht nel mirino

Il club rossonero è infatti a caccia di rinforzi a da regalare a Stefano Pioli per la seconda parte di stagione. La priorità è un difensore centrale, ma non vanno esclusi colpi in altre zone del campo per completare la squadra, senza stravolgere gli equilibri. Per questo si pensa sia ad un attaccante che ad un centrocampista. E chissà che in mezzo al campo il rinforzo non possa arrivare proprio dai bianco-malva, che hanno in rosa certamente giocatori che fanno al caso Milan. Di chi si tratta? Di Marco Kana e di Albert Sambi Lokonga.

Il primo, mediano classe 2002 accostato soprattutto al Napoli, ha già collezionato oltre 20 presenze tra i professionisti tra questa e la passata stagione. Giocatore dalle ottime doti difensive, il suo cartellino può aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro. Più costoso invece quello di Lokonga, classe 1999, anche lui di origini congolesi ma di nazionalità belga. Centrocampista bravo a difendere, ma anche ad impostare, è considerata una delle promesse del calcio belga.

L’area scout del Milan, capeggiata da Moncada, è particolarmente vigile e attenta sui più interessanti prospetti del panorama europeo e mondiale e, considerando anche gli ottimi rapporti tra Milan ed Anderlecht, non è da escludere un possibile tentativo rossonero.