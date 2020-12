Calciomercato Milan, proposto scambio per Lovato | La risposta

Il Milan continua a cercare un difensore da regalare a Pioli nel calciomercato di gennaio. Proposto un giocatore al Verona per arrivare a Lovato, risposta immediata

Il Milan è alla ricerca di un difensore da portare a Milanello in questa sessione di calciomercato che si aprirà lunedì 4 gennaio. Diversi sono i nomi che circolano in difesa per completare il reparto, in difficoltà a causa di diversi infortuni. I nomi più caldi, ormai da diversi giorni, sono quelli di Kabak dello Schalke 04 e Simakan dello Strasburgo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, sfida con una big di Serie A per Gomez | I dettagli

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, addio a gennaio | Futuro in Serie A

Due profili molto giovani, classe 2000, che farebbero comodo a Stefano Pioli. Maldini e Massara, però, si guardano attorno anche in Italia e come riportato da Pianeta Milan, avrebbero avanzato una proposta all’Hellas Verona per un giovane difensore, inserendo una pedina di scambio nella trattativa.

Calciomercato Milan, Duarte per Lovato | No secco del Verona

Il Milan è interessato a Matteo Lovato, difensore classe 2000, diventato protagonista nel Verona di Juric che, come sempre, lancia tanti giovani. I rossoneri avrebbero offerto 5 milioni di euro al club veneto più il cartellino di Léo Duarte, brasiliano classe’96. La risposta del Verona è stata secca e concisa.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, centrocampista pedina di scambio | Le pretendenti

Un no deciso del club di Maurizio Setti che ritiene troppo bassa la proposta del Milan, valutando Lovato un giovane di grande talento e prospettive. I rossoneri dovranno alzare la posta se vogliono arrivare al giovane classe 2000, oppure virare su Simakan, altro obiettivo concreto della capolista della Serie A.