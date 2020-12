Covid, UFFICIALE: rinviata un’altra partita in Premier League

Il Covid-19 continua a non dare tregua alla Premier League. Un’altra partita nel massimo campionato inglese è stata rinviata per via dei troppi casi. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti

La Premier League continua ad essere fortemente condizionata dai contagi per il Covid-19, soprattutto da quando, nelle ultime settimane, è emersa la variante che sta complicando ulteriormente la situazione. In particolare, è stata appena rinviata Tottenham-Fulham, che si sarebbe dovuta giocare questa sera alle ore 19.00. La decisione è arrivata dopo che è stato riscontrato un numero molto alto e imprecisato di contagi tra gli ospiti.