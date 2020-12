Juventus, Bentancur elogia Pirlo: “È un plus per tutti” | Poi la promessa ai tifosi

Rodrigo Bentancur rilancia le quote scudetto della Juventus e si candida per un 2021 da protagonista. L’uruguaiano elogia Pirlo, spegnendo sul nascere le voci di mercato

Rodrigo Bentancur è pronto a tornare protagonista con la maglia della Juventus. Il centrocampista – dopo un avvio di stagione complicato – ha ripreso ad occupare il suo posto nella mediana bianconera. L’uruguaiano, al centro anche di diverse voci di mercato, conferma di volersi giocare le sue chance a Torino sotto la guida attenta di Pirlo. Il giocatore ha un contratto fino al 2024 e pensa solo a contendere lo scudetto a Milan ed Inter.

La rinascita di Bentancur

Bentancur ha vissuto momenti diversi nei suoi quattro anni alla Juventus. L’uruguaiano, classe 1994, si è consacrato nella passata stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri, allenatore con il quale ha collezionato più assist (8) in carriera. Il giocatore si è preso il centrocampo della Vecchia Signora con autorevolezza, ma ha sofferto il cambio in panchina, trovando difficoltà nei primi mesi della gestione Pirlo.

Titolare in appena tre occasioni nelle prime dieci partite, Bentancur ha ripreso ad esprimersi ai suoi livelli dal derby contro il Torino: schierato sempre dall’inizio nelle ultime cinque gare, l’uruguaiano ha trovato anche il primo assist stagionale con l’Atalanta. Superati i guai fisici, il centrocampista è ora tra i punti di forza di Pirlo. Il mister – ha rivelato Bentancur a Sky Sport, “dà a tutti una grandissima mano, aiutando ogni giocatore a crescere”. Il numero 30 ha poi aggiunto che è uno stimolo poter essere guidati dal tecnico ex Campione del Mondo.

Bentancur tiene la Juventus in corsa per lo scudetto

Parole al miele che spengono sul nascere le voci di possibili problemi di Bentancur nella nuova Juventus di Pirlo. Il giocatore – accostato in passato al Barcellona – ha in testa solo i bianconeri, con i quali vuole vivere un 2021 da protagonista: “Siamo ancora in corsa per lo scudetto” – ha detto – aggiungendo una promessa ai tifosi: “Dobbiamo ritrovare la giusta mentalità e vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato”.

Il riferimento è anche agli scontri diretti e al prossimo incontro con il Milan, in programma il 6 gennaio. Bentancur spera di trovare il primo gol in carriera contro i rossoneri in una sfida da vincere per riportare la Juventus a sette lunghezze dalla vetta. L’uruguaiano – come il suo club – è ambizioso e punta a grandi traguardi. Gli orizzonti non sono mai stati così vicini.