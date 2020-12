Il Genoa è pronto a scatenarsi nel calciomercato che sta per cominciare e Preziosi sta per riabbracciare un attaccante che a Genova ha lasciato il segno

Il Genoa è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato che sta per iniziare. Enrico Preziosi lavora su più fronti, in entrata e in uscita. E’ caldo l’affare con la Juventus che porterebbe Nicolò Rovella a Torino e Portanova in rossoblù, con l’inserimento di altri giovani della Juve Under-23, ma il Genoa vuole piazzare altri colpi con il contributo del nuovo direttore sportivo Marroccu, subentrato a Faggiano.

L’idea che circola in casa Genoa e che sembra ormai una certezza è quella di un romantico ritorno di un attaccante che, anche se per pochi mesi, ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi genoani. Preziosi è solito alle rivoluzioni nel mercato di gennaio e l’ipotesi di un ritorno romantico a Marassi non è più solo una suggestione, alla luce del forte interesse di diversi club italiani per Gianluca Scamacca, esploso proprio col Grifone in questo inizio di stagione.

Calciomercato Genoa, ritorno possibile | si tratta con l’agente di Piatek

L’amore tra il Genoa e Krzysztof Piatek non si è mai spento e proprio il polacco è pronto a fare il suo ritorno nella piazza in cui si è espresso al meglio fino ad oggi in carriera, con una media gol sbalorditiva (19 gol in 21 partite) che non è riuscito a confermare successivamente al Milan. Oggi sta provando a riscattarsi, tra alti e bassi, all’Hertha Berlino, ma ha sempre voluto tornare in Serie A.

I rapporti tra il Genoa e il procuratore dell’attaccante polacco sono ottimi e Preziosi è riuscito a trovare la via giusta per sbloccare la trattativa con l’Hertha Berlino. Nonostante l’interesse della Fiorentina, è ormai certo che Piatek tornerà al Genoa. Secondo alcune indiscrezioni le visite mediche di Piatek sarebbero state già fissate per domani. La formula è quella del prestito oneroso con riscatto in caso di salvezza del club ligure. L’attaccante polacco è pronto a riabbracciare il popolo del Marassi.