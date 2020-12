Il procuratore del centrocampista esce allo scoperto: per il suo assistito potrebbe esserci un ritorno in Serie A in futuro

Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni: “Questo è stato un anno ottimo per lui, anche in Nazionale ha fatto molto bene. A giugno c’è l’Europeo e lui spera di fare molto bene con l’Italia”.

“Il Chelsea non è messo benissimo in classifica ma ci vuole tempo perché si tratta di una squadra ricca di giovani”. L’ex Napoli sta bene ai ‘Blues’ ma non sono escluse novità: “Sicuramente avrebbe piacere a tornare in Italia al termine del contratto”.