La Juventus per il calciomercato invernale potrebbe privarsi di un centrocampista per sbloccare un’opzione importante in chiave estiva

Con l’apertura del mercato tornano i dubbi legati al futuro di Federico Bernardeschi: l’ex Fiorentina non sta rendendo come ci si aspettava in casa Juventus e la possibilità di una separazione è sempre più lampante, soprattutto all’estero. Il centrocampista, d’altronde, ha un valore alto e in Serie A troverebbe difficilmente spazio, ecco quindi che oltre al Lione, che si è fatto vivo per il giocatore bianconero, anche l’Hertha Berlino ha provato a sondare il terreno.

Calciomercato Juventus, piace il talento dell’Hertha

Il club tedesco avrebbe già fatto un sondaggio tramite i suoi intermediari e sta aspettando una risposta da parte della Juventus: si proverà l’affondo nelle prossime settimane e la Vecchia Signora potrebbe arrivare a intavolare anche una trattativa proficua dal punto di vista tecnico. Matheus Santos Carneiro Da Cunha, meglio noto come Matheus Cunha, è un profilo che piace molto: classe ’99, ha dalla sua la giovanissima età, e la Juventus potrebbe chiedere un’opzione per il giocatore, in vista della cessione di Bernardeschi, per il 2021.