Nuovo dirigente dopo Paratici e clamoroso scippo al Milan sul mercato. Ecco il possibile affare da oltre 35 milioni per la Juventus

La Juventus sta attraversando quello che può definirsi con ogni probabilità il peggior momento dell’ultimo decennio. Colpa di alcune scelte di mercato non proprio azzeccate, forse. Questo, almeno, è quello che si può evincere dalle ultime indiscrezioni in casa bianconera, che danno la società in cerca di un nuovo dirigente che possa sostituire Fabio Paratici, per il quale il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non sarebbe in programma. Il giornalista Duncan Castels ha fornito il profilo dell’eventuale erede di Paratici alla Juve: Luis Campos.

Luis Campos is now a free agent after formally terminating the contract under which he ran Lille’s technical department.

Barcelona and Juventus have contacted him. Manchester United have shortlisted him for director of football role. https://t.co/v75dPWB31j pic.twitter.com/gPSA23eeyZ — Duncan Castles (@DuncanCastles) December 30, 2020

Juventus, Campos porta Soumare: affare da oltre 35 milioni

Il club bianconero avrebbe contattato il manager, svincolatosi dal Lille, accostato recentemente anche a Roma e a Milan in Serie A. Nel caso in cui Campos diventasse il nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora, dunque, potrebbe arrivare anche il clamoroso scippo di mercato ai rossoneri. Il manager portoghese, scopritore di grandi talenti (come Mbappè, per citarne uno) potrebbe portare con sè a Torino un obiettivo del Milan per il centrocampo: Boubakary Soumaré. Per il ventunenne del Lille occorrerebbe un affare da almeno 35 milioni di euro più bonus.

Insomma, la Juventus guarda al cambio in dirigenza e prova, in un solo colpo, anche lo scippo al Milan di Stefano Pioli, con il talentuoso centrocampista francese classe 1999 nel mirino.