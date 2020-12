Lionel Messi ha effettuato un acquisto decisamente importante e che potrebbe incidere sulle sue decisioni nel prossimo futuro. Di seguito tutti i dettagli sul futuro della Pulce

Negli ultimi mesi, si sta parlando con sempre più insistenza dell’addio di Lionel Messi al Barcellona. Il calciatore argentino è stato a lungo accostato a PSG e Manchester City, ma alla fine è rimasto in blaugrana la scorsa estate. Ora il suo futuro appare in bilico in vista dei prossimi mesi con diverse big internazionali che potrebbero tornare alla carica per la Pulce.

Calciomercato, Messi e l’indizio sul futuro: acquistato super appartamento

Negli ultimi giorni, la Pulce ha parlato molto bene dell’America e di un possibile approdo in MLS. L’ipotesi viene cavalcata da un indizio che sta spopolando nelle ultime ore. La Pulce, secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, avrebbe comprato un lussuoso appartamento da 8 milioni di euro, con tanto di ascensore esclusivo per la sua automobile. Vedremo se quest’eccesso sarà strettamente legato al calcio, ma torna a circolare l’ipotesi Inter Miami per il futuro del 10 blaugrana. E chissà se si concretizzerà, questa volta per davvero, il suo addio in estate.