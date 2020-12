Il calciomercato di Juventus e Milan può portare, già a gennaio, all’assalto al top player in scadenza: cifre e dettagli

Le strade di Juventus e Milan, in vista della riapertura del calciomercato invernale, possono tornare ad intrecciarsi per un duello per l’attaccante in scadenza. Paratici e Maldini alla finestra per l’occasione low cost da regalare a Pirlo e Pioli: ecco il possibile scenario per il 2021.

Calciomercato, Juventus e Milan su Depay: lo scenario

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, la situazione economica in casa Barcellona starebbe complicando più di un obiettivo in vista di gennaio. Da Eric Garcia a soprattutto Memphis Depay, pupillo di Koeman che tuttavia difficilmente vestirà la maglia blaugrana.

L’attaccante olandese, in scadenza a giugno con il Lione, piace da tempo a Juventus e Milan che stanno valutando l’assalto al classe ’94 nelle prossime settimane. Con i catalani fuori dai giochi anche per l’attesa elezione (a fine gennaio) del nuovo presidente, bianconeri e rossoneri potrebbero ritrovarsi dunque in pole per la firma del 26enne ex United.

Situazione in divenire, dunque, con la valutazione di Depay, che il Milan ha provato a portare in rossonero già in estate, che si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro per il mercato invernale.