Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic | ‘Offerta’ a costo zero

Nel calciomercato di gennaio la priorità del Milan sarà il difensore, ma Maldini e Massara sono pronti a valutare anche occasioni per il ruolo di vice Ibrahimovic

Nel calciomercato di gennaio ormai alle porte, la priorità del Milan sarà il difensore. Un centrale giovane e di grande prospettiva: al momento in pole ci sarebbe Simakan dello Strasburgo, anche perché sull’ex prima scelta Kabak sono piombati grandi e ricchi club come il Liverpool. L’idea di Maldini è quella di mettere sul tavolo una proposta da 13-14 milioni di euro più bonus per avvicinarsi se non pareggiare le richieste dei transalpini. Per restare aggiornato con le nostre ultime news CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, vice Ibrahimovic: ‘occasione’ Falcao

Risolto il problema in difesa, il Milan potrà vagliare comodamente le occasioni che gli si presenteranno per il centrocampo e, soprattutto, per l’attacco. Nello specifico per il ruolo di vice Ibrahimovic. La pista che conduce a Jovic sembra essere sfumata, anche se non del tutto, poiché il Real Madrid pare abbia deciso di essere solo spettatore nella finestra invernale, ossia di non comprare e di non vendere. Occhio allora ad altre ‘soluzioni’ sempre low cost, una di queste potrebbe essere rappresentata da Falcao. In Turchia parlano di un suo probabile addio al Galatasaray con tanto di risoluzione del contratto in scadenza nel giugno 2022 da 5 milioni di euro a stagione. Una volta liberatosi, il suo agente Jorge Mendes potrebbe offrirlo a diversi club dell’Europa che conta, Milan compreso.

Autore quest’anno di 5 gol, il 34enne colombiano arriverebbe a costo zero. Sappiamo, però, che Maldini e la società targata Elliott preferirebbero per il reparto avanzato un profilo molto più giovane, vedi Scamacca del Sassuolo e Antiste del Tolosa, oltre che maggiormente integro sul piano fisico, e meno costoso lato ingaggio, dunque è probabile che l’eventuale ‘offerta’ di Mendes verrebbe respinta.

