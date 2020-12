Calciomercato Milan, dalla Francia il centrocampista | Ostacolo Bielsa

Milan a caccia di un colpo a centrocampo: pista Kone del Tolosa, che però piace anche a Bielsa per il suo Leeds

“Se ci saranno occasioni, valuteremo”. Sono le parole che ha pronunciato Stefano Pioli, ma che hanno poi ribadito anche Maldini e Massara. Il Milan studia la situazione e valuta nuovi innesti da regalare al proprio tecnico per la seconda parte di stagione. Il difensore centrale è la priorità, ma si valutano innesti anche in attacco e a centrocampo. In particolare con un nuovo nome che arriva dalla Francia. Non dalla Ligue 1 però, bensì dalla Ligue 2. Si tratta di Kouadio Kone, centrocampista del Tolosa.

Calciomercato Milan, pista Kone per il centrocampo

Gli scout rossoneri capeggiati da Moncada sono particolarmente attivi in terra transalpina. Lo testimonia l’interesse per Simakan e l’acquisto di Kalulu la scorsa estate. Kone è solo uno dei tanti nomi d’oltralpe nel mirino della società meneghina. Classe 2001, gioiellino di casa Tolosa, Kone è un centrocampista che abbina quantità e qualità, riuscendo a giocare sia come centrale, sia come mediano, sia addirittura come trequartista. Il Milan, a caccia di muscoli e fisico per la mediana, avrebbe individuato nel ragazzo di origini ivoriane l’idoneo ricambio per Franck Kessie.

Kone piace moltissimo in casa rossonera, ma nonostante la poca esperienza tra i professionisti, il Tolosa chiede comunque 15 milioni di euro per il suo cartellino. Certamente un ostacolo per la dirigenza milanista, che è però pronta a sfruttare l’occasione giusta, a negoziare l’affare e a cercare di assicurarsi un ennesimo giovane da far crescere all’interno della propria rosa per costruirsi in casa un possibile campione. Attenzione però anche ad un altro ostacolo: si tratta del Leeds di Marcelo Bielsa. Anche la società inglese, sempre attenta alle giovani promesse e alle giovani occasioni, sarebbe interessata al promettente centrocampista franco-ivoriano.

Un ostacolo importante, con gli inglesi che potrebbero non farsi problemi dal punto di vista economico. Il Milan dovrà certamente lavorare d’anticipo, cercando di persuadere il Tolosa ad abbassare le pretese e di convincere il ragazzo a sposare la causa rossonera.