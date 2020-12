Vicino al ritiro l’attaccante che pensa di appendere gli scarpini al chiodo dopo l’Europeo della prossima estate

L’anno sta per finire e l’attaccante del Genoa, Goran Pandev, decide di dare l’annuncio che i tifosi rossoblu non si aspettavano, ovvero quello del suo futuro. La decisione finale ancora non è stata presa, ma le sue parole fanno pensare che l’addio al calcio è davvero ad un passo.

Calciomercato Genoa, Pandev vicino al ritiro ma con un sogno ancora: “Vorrei giocare al Ferraris con i tifosi”

All’età di 38 anni Goran Pandev sembrerebbe pronto a dire addio al calcio giocato. Infatti l’attaccante del Genoa in un’intervista ad ‘Il secolo XIX’ annuncia: “Io ho quasi deciso, in estate farò 38 anni e mi fermo, ne ho già parlato con mia moglie e resterò a vivere qui, a deciderlo sono stati i miei figli”. Parole che anche se non sono di un addio ufficiale, sembrano esserlo.

Poi c’è spazio per l’ultimo desiderio e l’augurio per il 2021: “Vorrei tornare a giocare al Ferraris davanti ai tifosi del Genoa per chiudere in bellezza. Ormai mi sento genoano. Per il il nuovo anno auguro a tutti la salute, una salvezza tranquilla con il Genoa e di divertirmi nel prossimo Europeo con la Macedonia.”