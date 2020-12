Una delle priorità della Roma per il mercato invernale è un rinforzo in attacco: spunta la pista che porta in Premier League

La Roma è già concentrata sul prossimo calciomercato invernale. Con la sessione di gennaio ormai alle porte, il club giallorosso valuta un rinforzo da portare alla corte di mister Fonseca nelle prossime settimane. In tal senso, spunta la pista a sorpresa: suggestione in Premier League.

Calciomercato Roma, non solo El Shaarawy: alternativa di lusso

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, la Roma pensa ad un nuovo innesto per l’attacco giallorosso. Se da un lato in prima fila resta il nome di Stephan El Shaarawy, già vicinissimo la scorsa estate, dall’altro prende quota un’idea dall’Inghilterra.

L’ultimo nome per la squadra capitolina è quello di Bernard, ormai chiuso dalla folta concorrenza all’Everton. Il brasiliano, valutato 15-20 milioni dal club inglese, è ormai scarsamente impiegato da Ancelotti e la scadenza nel giugno 2022 può facilitare l’eventuale trattativa.

In questa stagione, l’ex Shakhtar ha collezionato 8 presenze con 2 reti ed 1 assist in soli 421′ sul rettangolo verde.