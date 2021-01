L’Inter sembra pronta ad andare all’assalto sul calciomercato del calciatore a parametro zero. La concorrenza dall’Inghilterra, però, potrebbe complicare l’affare: di seguito tutte le ultime novità

Il futuro di Georginio Wijnaldum non è ancora per nulla chiaro. Il centrocampista piace a molti club in Europa pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni, dopo gli ottimi anni al Liverpool che l’hanno portato a sollevare i più importanti trofei. Il calciatore, in particolare, è finito nel mirino di Inter e Barcellona che da diversi mesi stanno pensando di completare il colpo a parametro zero. Non ha infatti rinnovato il suo contratto con i Reds e da gennaio sarà libero di accordarsi con un nuovo club.

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Wijnaldum

I nerazzurri, però, sembra proprio dovranno fare i conti con una concorrente decisamente ambiziosa per Wijnaldum. Si tratta, in particolare, del Wolverhampton. Secondo quanto riporta ‘sportsmole’, gli inglesi sarebbero pronti a fare un tentativo serio per arrivare alla firma del calciatore. L’Inter resta, dunque, ancora alla finestra, ma dovrà fare i conti con una concorrente in più se vorrà portare a Milano il centrocampista che pare ideale per il gioco di Conte.